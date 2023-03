Warnstreiks: Busse und Trams stehen in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . Kein Bus und keine Straßenbahn - ein Warnstreik im öffentlichen Dienst hat den öffentlichen Nahverkehr in Mainz am Dienstag zum Erliegen gebracht. Es seien alle Bus- und Tramlinien der Mainzer Mobilität entfallen, teilte das städtische Unternehmen am Dienstag mit. Auch Schulbusse seien betroffen gewesen. Auch am Mittwoch sollen keine Busse und Straßenbahnen in der Landeshauptstadt fahren, angesetzt ist der Warnstreik bei der Mainzer Mobilität bis Donnerstagmorgen um 4.00 Uhr. Auch jenseits des Rheins in Wiesbaden entfielen am Dienstag alle Stadtbuslinien der ESWE Verkehr, hier sollte die Arbeitsniederlegung nur am Dienstag andauern.