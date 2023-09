Was tut Rheinland-Pfalz gegen Wassermangel?

Experten gehen davon aus, dass die Trockenheit in Rheinhessen in den kommenden Jahren zunehmen wird. Grund ist nicht nur weniger Regen, sondern auch eine höhere Verdunstung durch steigende Temperaturen.

Der Klimawandel könnte langfristig die Versorgung in Rheinhessen und in der Pfalz gefährden. Umweltministerin Eder will mit einem „Zukunftsplan Wasser“ vorsorgen.