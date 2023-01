Webseite von Lotto Rheinland-Pfalz zeitweise offline

Koblenz (dpa/lrs) - . Wegen eines Hackerverdachts hat Lotto Rheinland-Pfalz vorübergehend den Zugang zur eigenen Internetseite gesperrt. Das habe man zuvor noch nie gemacht, sagte ein Sprecher der Glücksspielgesellschaft in Koblenz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Abschaltung der Website am vergangenen Samstag sei sie seit Montagmittag wieder zugänglich.