Wechsel aus Sonne und Wolken über das lange Wochenende

Offenbach (dpa/lrs) - . Ein Mix aus Sonne und Wolken mit angenehmen Temperaturen erwartet die Rheinland-Pfälzer und Saarländer über das lange Wochenende. Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor später vor allem in der Pfalz einige Wolken durchziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad.