Wechselhaftes Wetter an Rhein und Saar

Offenbach/Main (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter bei leicht steigenden Temperaturen wechselhaft. Nach vereinzelten Regenschauern werden am Dienstag vor allem in den südlichen Gebieten einzelne Schauer oder Gewitter erwartet, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes am Montag hervorgeht. Die Höchstwerte steigen am Dienstag auf 22 bis 26 Grad Celsius. Größere Änderungen sind für den Mittwoch nicht in Sicht. Es bleibt bewölkt, anfangs zieht schauerartiger Regen teils mit Gewittern durch. Die Temperaturen liegen am Tag bei 20 bis 24 Grad.