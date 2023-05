Wechselhaftes Wetter erwartet - am Mittwoch sonnig

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter erwartet. Am Dienstag soll es bei Temperaturen von maximal 13 bis 17 Grad wechselnd bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Vormittags gibt es gebietsweise schauerartigen Regen, ab dem Nachmittag wird es meist trocken.