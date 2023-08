Wechselhaftes Wetter mit Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Am Sonntag ziehen dann mehr Wolken auf. Erwartet werden Schauer oder schauerartigen Regen, selten auch Gewitter. Und es wird kühler: Die Temperaturen steigen noch auf 19 bis 22 Grad, in den Mittelgebirgen sollen es bis zu 16 Grad werden. Am Montag wird es dann maximal 17 bis 21 Grad warm. Der Wochenanfang startet oft stark bewölkt, tagsüber gibt es teils Auflockerungen, aber auch einzelne Schauer.