Weingut in der Pfalz erntet Eiswein

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Bei knackigem Frost vor Sonnenaufgang haben Winzer in der Pfalz den ersten Eiswein in diesem Winter gelesen. Das Weinkontor Edenkoben brachte am Donnerstag die gefrorenen Trauben der roten Rebsorte Cabernet Mitos in die Presse. Der Fruchtzuckergehalt der Trauben wurde mit 152 Grad Oechsle gemessen - rund die Hälfte mehr als bei Beginn der Weinlese Ende August an der Ahr. „Das wird ein sehr guter Eiswein“, freuten sich die Winzer.