Weinlese beginnt: Nachfrage leicht gesunken

Der Rückgang der Verbrauchernachfrage nach Wein habe sich im ersten Halbjahr fortgesetzt, aber deutlich abgeschwächt. Über alle Einkaufsstätten gesehen sei in Deutschland in den ersten sechs Monaten nach einer Analyse des Marktforschers NielsenIQ fünf Prozent weniger Wein gekauft worden, was zu einem Umsatzrückgang von einem Prozent geführt habe. Im gesamten Jahr 2022 wurde zehn Prozent weniger Wein gekauft, was zu einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent führte.