Weißer Ring sieht Zunahme häuslicher Gewalt

„Häusliche Gewalt hat durch Corona mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, wahrscheinlich haben sich auch deshalb mehr Menschen an uns gewandt“, sagte Liesching und rief zur Wachsamkeit auf. „Egal ob die Taten im sogenannten Dunkelfeld bleiben oder ins Hellfeld gelangen - die Gewalt ist immer da“, betonte der Jurist, der auch Leiter der Staatsanwaltschaft in Fulda ist. „Wir müssen wachsam und sensibel bleiben, auf Warnzeichen achten und handeln, damit so vielen Opfern wie möglich geholfen werden kann.“