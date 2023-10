Weit über 20 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Die kommenden Tage werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Am Dienstag werden bis zu 24 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu scheint die Sonne in längeren Abschnitten und es bleibt trocken. Nur zeitweise ziehen einige Wolken auf.