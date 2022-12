Weiter frostig kalt in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In der Nacht auf Sonntag kühle es auf minus sechs bis minus elf Grad ab und es drohe Glättegefahr. Am Tag sei es erneut sonnig, bis von Westen her dichte Bewölkung aufziehe. Ab dem Abend sei schließlich gefrierender Regen mit erheblicher Glatteisbildung zu erwarten, so die DWD-Expertin. Zum Wochenbeginn werde es dann deutlich milder - mit maximal fünf bis neun Grad.