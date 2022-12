Weiter Schmuddelwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen weiter auf trübes und nasses Wetter einstellen. Am Donnerstagvormittag regnet es, am Nachmittag bleibt es zeitweise trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf neun bis 13 Grad, in Hochlagen auf sieben Grad. Es sind stürmische Böen, in Gipfellagen Sturmböen möglich.