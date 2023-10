Weiter Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, gibt es am Mittwoch zunächst nur örtlich Regen und die Temperaturen steigen noch mal auf bis zu 17 Grad. Zum Abend hin würden sich die Wolken dann verdichten und es regnet häufiger.