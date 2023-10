Weitere Knochen an Ahrmündung gefunden

Sinzig (dpa/lrs) - . Die Polizei hat bei einer Suche im Zusammenhang mit Knochenfunden im Bereich der Ahrmündung in den Rhein bei Sinzig weitere Knochen entdeckt. Die am Montag gefunden Knochen wurden zur Analyse an die Rechtsmedizin Mainz übergeben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Derzeit gehe man mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich bei den Funden vom Sonntag und Montag um Teile eines menschlichen Körpers handelt. Den Angaben zufolge ist mit einer endgültigen Bestätigung und möglichen Zuordnung zu einer bestimmten Person in den nächsten Tagen zu rechnen.