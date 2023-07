Weiterer Brief bemängelt Lage an Unimedizin Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . In einem weiteren Brief an das rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsministerium haben Klinikleiter der Mainzer Universitätsmedizin die Situation an der größten Klinik des Landes bemängelt. In dem an Minister Clemens Hoch und Staatssekretär Denis Alt (beide SPD) gerichteten Schreiben von Mitte Juni, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es unter anderem, der Versorgungsauftrag der Unimedizin könne nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden. Eine schriftliche Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu dem Brief an das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium blieb bis Donnerstagabend unbeantwortet.