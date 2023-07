„Weiterer Meilenstein“: Richtfest für Biontech-Gebäude

Biontech, das 2008 gegründet wurde, um Behandlungen für individualisierte Krebstherapien zu entwickeln und herzustellen, investiert auch anderswo in Mainz. So entsteht in der Stadt etwa an anderer Stelle eine Herstellungsstätte für individualisierte Krebsimmuntherapien. Sie soll nach Unternehmensangaben einmal mehr als 10.000 Dosen an individualisierten Krebsimmuntherapien pro Jahr produzieren können, wenn diese fertig entwickelt und zugelassen sind. In der Mainzer Innenstadt angemietete Büroflächen in einem ehemaligen Bau der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sollen voraussichtlich Anfang kommenden Jahres bezugsfertig sein.