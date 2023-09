Weltkriegsbombe in Kaiserslautern entschärft

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Die in Kaiserslautern gefundene Weltkriegsbombe ist am Freitagmittag entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst habe pünktlich starten können und für die Entschärfung nur 13 Minuten benötigt, teilte die Stadt in den sozialen Medien mit. Bereits am Mittwoch hatte die Bombe entschärft werden sollen, der Versuch scheiterte jedoch.