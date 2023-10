Weltkriegsgranate in Niederbreitbach entdeckt

Niederbreitbach (dpa/lrs) - . Bei Baggerarbeiten ist in Niederbreitbach (Landkreis Neuwied) eine mögliche Kanonen-Granate gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst werde vorraussichtlich noch am Samstag entschärfen, teilte die Polizei mit. Der Bereich um den Sportplatz Niederbreitbach sei deswegen gesperrt. Laut Polizei bestand keine Gefahr für nicht abgesperrte Bereiche. Die mögliche Weltkriegsgranate war am Vormittag zufällig gefunden worden.