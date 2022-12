Weniger Arbeitslose als im Vorjahr: Optimismus für 2023

„Die Lage am Arbeitsmarkt war trotz der Herausforderungen stabil“, sagte Schulz mit Blick auf die Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Die Corona-Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt seien überwunden. Die Langzeitarbeitslosigkeit - also wer länger als ein Jahr erwerbslos gemeldet ist - sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, aber noch höher als vor Corona. „Die, die mit Corona langzeitarbeitslos wurden, finden zurück in den Markt“, sagte Schulz.