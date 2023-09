Werder steckt Füllkrug-Abgang weg: „Super Teamerfolg“

Bei dieser Entwicklung einer neuen Werder-Mannschaft soll Rafael Borré eine zentrale Rolle spielen. Der Füllkrug-Nachfolger, den Werder für ein Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen hat, fehlte am Samstag noch im Kader. Der 27 Jahre alte Kolumbianer war erst am Samstagvormittag an der Weser angekommen. Den obligatorischen Medizincheck hatte der Stürmer am Freitag sogar noch in Frankfurt absolviert.