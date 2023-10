Wetter wird kühler und regnerischer: Gewitter möglich

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und im Saarland ziehen am Donnerstag landesweit Regenschauer auf. Vereinzelt seien auch Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es wird kühler als zuletzt - mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise weitere Schauer geben, die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück.