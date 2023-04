Wettrennen auf Straße? Motorrad und Auto prallen zusammen

Trier (dpa/lrs) - . Möglicherweise bei einem Wettrennen sind in Trier am Karsamstag ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Bei dem Unfall am Pacelliufer wurde niemand schwerwiegend verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gebe aber Hinweise auf ein mögliches Rennen der Beteiligten, bei dem sie andere Verkehrsteilnehmer stark gefährdet haben sollen.