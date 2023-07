Wie Wälder einen dezentralen Hochwasserschutz erhalten

Trippstadt (dpa/lrs) - . Wegen zunehmender Starkregen-Ereignisse durch die Klimakrise arbeiten die Forstämter in Rheinland-Pfalz an einem dezentralen Hochwasserschutz in den Wäldern im Bundesland. „Im gesamten Zuständigkeitsbereich liegt eine entsprechende Anweisung vor“, sagte die Forsthydrologin Eva Verena Müller von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) in Trippstadt der Deutschen Presse-Agentur. Dies betreffe unter anderem den Pfälzerwald. „Hier gibt es Verbesserungsbedarf - auch wenn diese Region sehr günstige Bedingungen für die Versickerung aufweist und daher für Sturzflutentstehung verhältnismäßig gering gefährdet ist.“