Wiederaufbau der Bahn-Eifelstrecke verzögert sich deutlich

Gerolstein (dpa/lrs) - . Die Reparaturarbeiten der bei der Flut im Sommer 2021 massiv beschädigten Eifelstrecke der Bahn verzögern sich deutlich. Der Wiederaufbau zwischen Gerolstein und Nettersheim werde voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen, teilte die Bahn in Frankfurt am Freitag mit. Das Ende der Reparaturarbeiten eines weiteren Teilstücks in Nordrhein-Westfalen werde für das zweite Quartal 2024 erwartet.