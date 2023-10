Wind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende wechselhaftes und windiges Wetter. Am Samstag regnet es zeitweise und ist bewölkt, bevor es von Süden her langsam auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf 13 bis 17 Grad, in der Vorderpfalz auf bis zu 19 Grad. Es wehe ein mäßiger, teils frischer Wind mit zum Teil stürmischen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen den Meteorologen zufolge auf 11 bis 7 Grad.