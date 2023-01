Winter wieder da: Regen und Schnee zu Wochenbeginn

Offenbach (dpa/lrs) - . Winterliches Wetter kündigt sich zum Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland an. Der Montag startet grau und mit einzelnen Schauern, die sich im Tagesverlauf von Westen weiter ausbreiten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Zwischendurch können kurze Graupelgewitter auftreten. Oberhalb von 400 bis 500 Metern ist mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal drei bis sechs Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und etwas regnerisch bei Tiefstwerten zwischen null bis minus vier Grad. Oberhalb von 300 Metern fällt Schnee, es herrscht Glättegefahr.