Winterwetter mit Schnee in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen winterliches Wetter und Schnee. In der Nacht auf Sonntag breitet sich von Osten aus Schneefall aus. Es gibt Glätte und Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.