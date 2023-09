Winzerverband sieht geringere Weinernte

Mainz (dpa/lrs) - . Die Weinernte in Rheinhessen und der Pfalz wird nach Einschätzung des Bauern- und Winzerverbands deutlich geringer ausfallen als angenommen. Die bisherigen Erträge in den beiden größten deutschen Anbaugebieten seien „eher ernüchternd“, teilte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd am Freitag in Mainz mit. Anders als das Statistische Bundesamt, das kurz vor Beginn der Lese ein deutliches Plus vorhergesagt hatte, geht der Verband von einer leicht unterdurchschnittlichen Erntemenge aus.