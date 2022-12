Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz schrumpft erneut

Bad Ems (dpa/lrs) - . Der Wert aller von der rheinland-pfälzischen Wirtschaft erzeugten Waren und Dienstleistungen ist im dritten Quartal gesunken. Der Wert sank gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Auch im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung gesunken. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres indes stand nun ein Plus von einem Prozent zu Buche.