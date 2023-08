Wissing mahnt Tempo beim ÖPNV-Ausbau und Nahverkehrsplan an

Berlin (dpa/lrs) - . Rund drei Monate nach Einführung des Deutschlandtickets mahnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf Landesebene Ehrgeiz und Tempo an. „Wir können nicht so vorgehen, dass wir einerseits sagen, es muss alles ganz schnell gehen, weil wir Klimaschutz betreiben müssen, und auf der anderen Seite haben wir träge Prozesse, die sich über Jahre hinziehen“, sagte der frühere rheinland-pfälzische Verkehrsminister in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann aus Erfahrung nur empfehlen, auch unkonventionell vorzugehen und diese Sachen ehrgeizig voranzutreiben. Es lohnt sich.“