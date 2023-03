Wissing sieht EU-Kommission im Streit um Verbrenner am Zug

Mainz (dpa) - . Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht im Streit um das geplante Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035 die EU-Kommission in der Pflicht. „Die EU-Kommission ist am Zug, das hat die Bundesregierung deutlich gemacht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe eine Zusage, dass ein Vorschlag auf den Tisch komme. „Der liegt noch nicht vor, deswegen ist die Sache für uns nicht zustimmungsreif.“ Es würden Gespräche mit der EU-Kommission geführt.