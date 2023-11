Wissing und Schmitt legen Grundstein für Hochstraße

Die Wiederherstellung der Hochstraße Süd sowie der Abriss der Hochstraße Nord (B44) und der Bau der Helmut-Kohl-Allee (B37) gelten als Schlüsselprojekte für die Mobilität in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Verkehrsader hat darüber hinaus große Bedeutung für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.