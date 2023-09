Woche in Rheinland-Pfalz und Saarland beginnt freundlich

Offenbach (dpa/lrs) - . Der Herbst hat nun zwar auch kalendarisch begonnen, doch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst noch ordentlich Sonnenschein zu erwarten. Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, wird es am Sonntag meist heiter bis sonnig und niederschlagsfrei, hieß es am Samstag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 17 Grad.