Woche mit kühlerem Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zu Beginn der neuen Woche etwas kühler und bewölkter als am Wochenende. Vor allem im Norden der Region wird das so sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Am Oberrhein kann es am Montag aber trotzdem bis zu 31 Grad heiß werden, ansonsten erreichen die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.