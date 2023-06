Wochenbeginn bringt leichte Abkühlung

Offenbach (dpa/lrs) - . Das sommerliche Wochenende wird in Rheinland-Pfalz von einem wechselhaften Montag abgelöst. Während die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 31 Grad ansteigen, kann es am Montag zu wechselnder Bewölkung im Westen und Schauern im Norden kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.