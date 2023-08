Wohnheime des Studierendenwerks Mainz nahezu voll belegt

Die All-Inklusiv-Miete pro Bettplatz in einem Wohnheim des Studierenwerkes Mainz - es fallen dann also keine weiteren Kosten für Wasser, Strom, Internet und Müllentsorgung an - beträgt laut Ministerium derzeit durchschnittlich 381 Euro. In den vergangenen fünf Jahren seien die Mieten insgesamt um 49 Euro pro Bett angehoben worden, das größte Plus in diesem Zeitraum gab es zum 1. März dieses Jahres mit einer Anhebung um 20 Euro.