Wohnmobil überschlägt sich auf A1: Zwei Schwerverletzte

Mehren (dpa/lrs) - . Bei einem Auffahrunfall auf der A1 in der Eifel sind am Donnerstag zwei Insassen eines Wohnmobils schwer verletzt worden. Der Wagen habe sich als Folge des Unfalls überschlagen und sei schließlich vollkommen zerstört im Grünstreifen auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.