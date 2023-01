Wohnungsbrand: Acht Verletzte und 100.000 Euro Schaden

Koblenz (dpa/lrs) - . Bei einem Wohnungsbrand in einem Koblenzer Mehrfamilienhaus sind acht Menschen verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.