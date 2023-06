Wolf in der Pfalz nachgewiesen

Mehlingen/Trippstadt (dpa/lrs) - . Im Kreis Kaiserslautern ist ein Wolf nachgewiesen worden. Julian Sandrini, Leiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf Rheinland-Pfalz in Trippstadt, bestätigte am Mittwoch, dass es sich tatsächlich um das Tier handelte. Das Alter und das Geschlecht des Wolfes seien noch unbekannt. Außerdem war unklar, woher das Tier stammt und wo es sich derzeit aufhält. Ein Passant hatte das Tier vor zwei Wochen in Mehlingen gefilmt und das Video in den sozialen Medien geteilt. Zuvor hatte der SWR berichtet.