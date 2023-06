Wolken, Schauer und etwas mildere Temperaturen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll es in den kommenden Tagen vielerorts bewölkt werden und teils regnen. Am Mittwoch wird es größtenteils grau, im Nordwesten sind am Vormittag leichte Regenfälle möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Gegen Abend lockert es sich zunehmend auf. Maximal steigen die Temperaturen auf 23 bis 28 Grad - am wärmsten wird es in der Vorderpfalz und im Saarland. In der Nacht kühlt es sich auf 15 bis 11 Grad ab.