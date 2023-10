Wolken und Regen zur Wochenmitte

Offenbach (dpa/lrs) - . Zur Mitte der Woche wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wolkig und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte, startet der Mittwoch wolkig, die Wolkendecke zieht sich über den Tag dann jedoch immer stärker zusammen. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 12 und 17 Grad. Aus Osten weht mäßiger Wind, in Hochlagen können allerdings auch starke Böen auftreten. Wolken und Regen bestimmen dann auch die Nacht zum Donnerstag.