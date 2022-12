Wolken und Schauer erwartet: Wechselhaftes Wetter aam 24.

Offenbach (dpa/lrs) - . Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet am Tag vor Weihnachten weiter mildes und feuchtes Wetter. Am Freitagvormittag regnet es meist nur leicht, ab dem Mittag ziehen dann kräftige Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Vor allem im Bergland kann es mitunter Dauerregen geben. Dazu frischt der Wind im Tagesverlauf auf, ab dem Nachmittag werden gebietsweise auch starke bis stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen erreichen 9 bis 14 Grad. In der Nacht zu Samstag sinken die Werte auf 10 bis 6 Grad, zudem soll der Regen etwas nachlassen.