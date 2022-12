Wunderlich verlässt 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) – . Fußballprofi Mike Wunderlich verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt auf eigenen Wunsch zu Viktoria Köln in die 3. Fußball-Liga. Das gab der Zweitligist am Mittwoch bekannt. In der laufenden Saison absolvierte der 36 Jahre alte Offensivspieler 15 Spiele für den FCK, in denen er vier Tore erzielte. Wunderlich wechselt zum Drittligisten Viktoria Köln.