Zahl der Alkoholabhängigen stark gestiegen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Zahl der ärztlich diagnostizierten Menschen mit einer Alkoholerkrankung ist in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Barmer-Versicherung zwischen 2016 und 2021 um 14 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 kamen demzufolge in dem Bundesland auf 10.000 Menschen 122 Alkoholabhängige. Dem entsprechend könne von rund 50.000 alkoholkranken Menschen in Rheinland-Pfalz ausgegangen werden, hieß es in dem Alkoholatlas der Barmer. Treiber dieser Entwicklung sei die zunehmende Zahl von Alkoholerkrankungen bei Frauen, die vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2021 um 21 Prozent gestiegen sei. Im gleichen Zeitraum legte der Anteil männlicher Alkoholkranker um sieben Prozent zu.