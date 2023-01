Zahl der Erwerbstätigen gestiegen: Unter Vor-Corona-Niveau

Bad Ems (dpa/lrs) - . Die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Der Zuwachs lag bei 22.300 Personen oder 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Im Schnitt des Jahres 2022 hatten demnach 2,05 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz.