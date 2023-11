Zahl der illegalen Straßenrennen steigt

In Rheinland-Pfalz sorgte zuletzt ein Fall in Mayen für Aufsehen. Dort war im August ein Fußgänger von einem Auto angefahren und getötet worden, es steht der Verdacht eines illegalen Autorennens im Raum. Den Ermittlungen zufolge soll ein 20-Jähriger nachts mit seinem Wagen den eines 19-Jährigen überholt haben. Nachdem er wieder eingeschert war, soll er den 50 Jahre alten Fußgänger erfasst haben, der gerade die Straße überqueren wollte. Das Opfer wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Gegen den 20-Jährigen wird wegen fahrlässiger Tötung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz liegt derzeit ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten eines Sachverständigen noch nicht vor.