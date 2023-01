Zahl der Insektenarten in Wäldern über Jahrzehnte stabil

Die Ergebnisse basierten auf einer „ungewöhnlichen Datenquelle“, teilte die Universität Trier mit. Die Biogeografen hätten DNA-Proben aus Blättern von Bäumen analysiert, die über mehrere Jahrzehnte in der Umweltprobenbank des Bundes gesammelt und archiviert werden. Für ihre Studie nahmen sie Proben aus dem Blattmaterial von vier Baumarten an 24 Standorten in Deutschland in den Blick.