Zahl der Jura-Absolventen in Rheinland-Pfalz gestiegen

Mainz (dpa/lrs) - . In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Absolventen des zweiten Jura-Staatsexamens in Rheinland-Pfalz gestiegen. Zwischen 2018 und 2022 lag das Plus bei 13 Prozent, wie aus einer Umfrage der „Deutschen Richterzeitung“ im Mai und Juni dieses Jahres bei Justizverwaltungen hervorgeht. Auch bundesweit sei die Zahl der ausgebildeten Volljuristen gestiegen, die als Richter oder Staatsanwälte infrage kämen.