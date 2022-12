Zahl der Verkehrstoten deutlich gestiegen

Bad Ems (dpa/lrs) - . Die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz ist in den ersten zehn Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Von Januar bis Oktober verunglückten 126 Menschen tödlich, das war ein Anstieg von 27 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Auch insgesamt stieg die Zahl der Unfälle, und zwar um rund sieben Prozent. Grund ist die niedrige Vergleichszahl aus dem vergangenen Jahr, in dem es noch Lockdowns gab.